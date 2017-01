Minister Korb: maakondade saatus selgub järgmisel nädalal

Urmas Lauri

Maavalitsuste saatus hakkab selguma järgmisel nädadal, ütles riigihalduse minister Mihhail Korb Läänemaa omavalitsuste ja riigiametite juhtidega kohtumisel.

„Koalitsioonileppes on kirjas, et maavalitsused kaovad,” nentis Korb. „Selline lause on kirjas, kuid sellel pole veel sisu, küsimusi on praegu rohkem kui vastuseid.”

Maavalitsuste ja maakondade saatust hakkab vabariigi valitsus isekeskis arutama 12. jaanuaril. „Plaan plaaniks, aga kuidas see toimima hakkab, selles praegu veel lõplikku kokkulepet ei ole,” nentis minister. „Ma ei usu, et kohe tuleb lõplik otsus, aga kindlasti saame rohkem selgust, mis suunas protsess kulgema hakkab.”

Lääne maavanema Neeme Suure sõnul ei lööda maavalitsustele praegu siiski veel hingekella. „Tegelikult on nii, nagu minister ütles, et see on kaalumisel,” nentis Suur. „Ühest otsast on peaminister väga selgelt välja öelnud, et maavalitsuste aeg on ümber, teiselt poolt on nii, nagu Korb väljendas, et edasiminekuks on mitu teed.”

Maavalitsuse asemel on kavas suurendada omavalitsusliitude osatähtsust. Maakondade asemel jaotatakse Eesti regioonideks. Aga selles, mitu regiooni Eestis moodustatakse, pole seni veel selgust. Eri ametkonnad on praegu riigis erinevalt jaganud. „Keegi jagab Eesti neljaks, keegi viieks, keegi kuueks regiooniks,” laiutas Korb käsi.

Riigireformi käigus tahetakse umbes kolmkümmend riigiasutust Tallinnast maakondadesse kolida. Läänemaa ootab tervise arengu instituuti, kinnitas maavanem Suur. „Kui meil õnnestub pool plaanitust maakondadesse viia, oleksin tulemusega rahul,” kinnitas minister Korb.