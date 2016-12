Fotogalerii: „Karupoeg Mia unistus” paneb lapsed kaasa mõtlema

Tarmo Õuemaa

Pühapäeval esietendus Haapsalu kultuurikeskuses Haapsalu teatristuudio lastelavastus „Karupoeg Mia unistus”.

Karud pole teadupärast mingid tantsulõvid, aga karulaps Mia sellest aru ei saa. Temas sütitab tantsuvõistluse finaal vastupandamatu tantsukire, mis ei kustu isegi siis, kui vanemad talle aru pähe proovivad panna või sõbrad porikärbes, ämblik ja hiir multikaid vaatama meelitavad.

Teatristuudio võib esietendusega kindlasti rahule jääda, sest mudilased jälgisid pooletunnist etteastet jäägitu kaasaelamisega.

Õpetajad on kurtnud, et viimastel aastatel kipuvad väiksed lapsed väga kergelt alla andma. Kui miski ei tule kohe esimesel korral välja nii nagu tahaks, on kohe nutuvõru suu ümber. Seepärast oli „Karupoeg Mia unistuse” sõnum asjakohane.

Mia loost jäävad kõige kauemaks meelde kostüümid. Ei teagi, kas nii ägedat ämblikku või millimallikat on enne Haapsalu lavalaudadel nähtud.

Laval olid Haapsalu näitestuudio naised Ulvi Paat, Kaidi Sits, Marika Vaher, Beguta Kevvai, Katrin Arrak, Kaie Roos ja Siir Simenson. Lavastaja- ja kunstnikutöö tegi Marion Undusk. Loo autorid on Marion Undusk ja Katrin Arrak.