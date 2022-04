Teater Varius toob Haapsallu estoonlaste lood

25. aprillil astub Haapsalu kultuurikeskuses esimest korda üles teater Varius Heidi Sarapuu kirjutatud ja lavastatud näidendiga „Kriuh-va-tšiuhh“, mis meenutab vähetuntud estoonlasi.

Publiku ette tuuakse Toomas Tondu, Sergius Lipp, Nikolai Põlluaas, Sergei Mamontov ja Eesti–Soome laulusilla rajaja Väino Sola, keda kehastavad René Soom, Priit Volmer, Urmas Põldma, Peeter Kaljumäe ja akordionivirtuoos Henri Zibo.

See lavastus võiks haapsallasi ning teisigi siitkandi inimesi huvitada juba selle poolest, et seal mängib nii mitmeid tuntud läänlasi. René Soom, kelle koduteater on Estonia, on pärit Lihulast; teinegi estoonlane, Priit Volmer, on suure osa oma lapsepõlvest veetnud Pärnu-Jaagupis ja Peeter Kaljumäe pärineb teadagi Pärnust. Seda, et Henri Zibo on Haapsalu poiss, kelle akordionimänguoskusele pandi alus siinses muusikakoolis, teavad kõik ilmselt niigi. Ta tuli 2014. aasta „Klassikatähtede“ konkursil teiseks ja on olnud edukas ka mitmel teisel konkursil. Viies mees, kes „Kriuh-va-tšiuhhis“ kaasa teeb, on samuti Estonia solist Urmas Põldma.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!