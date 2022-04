SA Läänemaa ootab aasta ema kandidaate

Sihtasutus Läänemaa kuulutab välja tänavuse Läänemaa aasta ema otsingud.

„Iga ema jaoks on oluline, et tema lapsed teda hindaks. Aasta ema tiitel on just selline kingitus, mis emal meele rõõmsaks teeb. Mis oleks ühele emale südant soojendavam, kui teadmine, et tema laps peab teda maailma parimaks?” ütles Ege Tatarmäe SA Läänemaast.

Läänemaa aasta ema kandidaate saab esitada 4. maini. Selleks tuleb tunnustamise ettepaneku vorm saata e-postiaadressile info@laanemaa.ee või paberkandjal aadressile Sihtasutus Läänemaa, Karja 27, 90502, Haapsalu linn, Läänemaa. Rohkem infot leiab SA Läänemaa kodulehelt.

Aunimetusega Läänemaa aasta ema väärtustatakse emadust ja perekonda ning tunnustatakse ema rolli laste kasvatamisel. Varem on Läänemaa aasta ema tiitli pälvinud Vivian Hallik, Ingrid Danilov, Silvi Tarang, Rita Lai, Lia Salumäe, Aile Nõupuu, Urve Kabel ja Terje Konsap.