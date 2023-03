SA Läänemaa ootab aasta ema kandidaate

Sihtasutus Läänemaa kuulutas välja Läänemaa aasta ema 2023 konkursi.

„Emadepäev on päev, mil mõtleme elus kõige tähtsamale, armastusele. Emaarmastus on ilus, võimas ja tugev tunne, mis ei katke kunagi. See armastus saab alguse juba enne, kui laps on siia ilma sündinud ja selle tunde viime me endaga kaasa igavikku. Aunimetuse aasta ema andmisega väärtustame me emadust ja perekonda ning tunnustame ema rolli laste kasvatamisel,” ütles SA Läänemaa juhataja Irene Väli.

Läänemaa aasta ema kandidaate saab esitada 14. aprillini. Selleks tuleb täidetud tunnustamise ettepaneku vorm saata e-posti aadressile info@laanemaa.ee või tuua/saata paberkandjal aadressile Sihtasutus Läänemaa, Karja 27, 90502, Haapsalu linn, Läänemaa.

Tunnustamise vormi ning rohkem infot leiab SA Läänemaa kodulehelt. Varasematel aastatel on Läänemaa aasta ema tiitli pälvinud Vivian Hallik, Ingrid Danilov, Silvi Tarang, Rita Lai, Lia Salumäe, Aile Nõupuu, Urve Kabel, Terje Konsap ja Gerli Loorens.