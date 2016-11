Naiselikkuse eri tahud linnagaleriis näitusel

Kaire Reiljan

Eile õhtul avati Haapsalu linnagaleriis noore kunstniku Pille-Riini Jaiki näitus "Iga naise taga on teine naine".

Kunstniku sõnul hakkas väljapanek nagu ise kujunema ja pealkirjani jõudis ta suvel. „Selle pealkirjal on tegelikult topelttähendus,” ütles Jaik ja selgitas, et ühelt poolt tähendab see seda, et mõistel naine on nii palju erinevaid tahke ja teisalt on naise ümber teised naised, kes aitavad võib-olla olukordades, kus raske on, mingeid asju meelde tuletada.

Pille-Riin Jaik rääkis, et vaatamata püüule mitte mõelda endast kui naiskunstnikust, on mingid asjad ikka teisiti. „Mul on tunne, et mul oligi vaja ühte näitust, kus see enda jaoks läbi analüüsida,” ütles ta.

Linnagalerii näitust ei saa traditsiooniliseks nimetada – väljapanekusse on jõdnud nii video-, foto- kui ka tekstiilikunst. „Sellel näitusel on minu jaoks hästi oluline, et oleks mingi mängulisus,” ütles Pille-Riin Jaik.

Kunstnik tunnistas, et talle on alati meeldinud keskenduda rohkem kui ühele meediumile. Kui kunagi tundis ta end kõige tugevamini fotograafias, siis nüüd on sellesk videokunst. „Sest video oma heli, pildi ja tekstiga on minu jaoks kõige laiem meedium,” rääkis Jaik. Ta lisas, et samas tekib ekraani taga pidevalt tööd tehes füüsiline vajadus vahepeal ka materjaliga tööd teha.

Näitus „Iga naise taga on teine naine” on sündinud just Haapsalu linnagalerii tarbeks. „Ma arvan, et siin toimib see väga hästi. Siin ei ole nii kinnine kunstipublik,” ütles Jaik. Kunstnik lisas, et Haapsalu linnagalerii puhul meeldib talle, et see, et galerii on osa kultuurimajast. „Siin on liikumine, tullakse konverentsile ja kinno ning astutakse galeriist läbi, mitte ei tulda eraldi näitusele,” rääkis ta.

Fotod Arvo Tarmula