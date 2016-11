EKRE tahab valitsusse saada (4)

Toimetanud Urmas Lauri



Martin Helme: Eesti vajab edasiminekuks laiapõhjalist valitsust. Foto: Arvo Tarmula

Nüüd, kui Reformierakonna 16 aastat kestnud võim on murtud, ei tohiks lasta mööda võimalust kaasata valitsusse uued poliitilised jõud, keda toetab kokku ligi veerand Eesti elanikest, ütles Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme.

“Riigikogu opositsioonierakondade tegevus Taavi Rõivase puuduste paljastamisel on peamine tegur, miks kätte on jõudnud reformierakondliku valitsuse viimased päevad. Parlamendi sumbunud konnatiigi panid liikuma just uued jõud Riigikogus. See liikumine ei tohi aga jääda pinnavirvenduseks,” ütles Helme.

“Järgmises valitsuses peaksid olema esindatud erakonnad, kes on tegelikud stagnatsiooni lõpetajad Eestis ehk Vabaerakond ja Konservatiivne Rahvaerakond. Uute erakondade kõrvalejätmine loodavast valitsusest tähendaks, et valitsuse vahetus jääks suuresti vanade kartellierakondade omavaheliseks toolide keerutamiseks ning väljamurret stagnatsioonist, mille järele ühiskonnas on nii selge nõudmine, ei toimu.”

Helme sõnul on praegu silmapiiril oht, et uus valitsus tuleb vasakpoolne, sest suure tõenäosusega hakkavad sinna kuuluma sotsid ja Keskerakond. “Vasakpööre oleks Eestile sama halb kui senine Reformierakonna võim. Eesti vajab tasakaalustatut arengut ja selle tagab laiapõhjaline valitsus.”

Lisainfo: