23 kultuuri-, haridus- ja ühiskonnategelast kutsuvad üles toetama presidendina Mart Helmet

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Mart Helme. Foto Arvo Tarmula

23 ühiskonna-, kultuurielu või muus valdkonnas aktiivset inimest tegid avaliku pöördumise, milles kutsuvad üles valima presidendiks Mart Helmet.

Üleskutse

Eesti on väärt presidenti, kes täidab Eesti Vabariigi põhiseadust, pidades kõrgeimaks imperatiiviks eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimist läbi aegade.

Eesti on väärt presidenti, kes kuulab rahva häält ja seisab tõemeeli demokraatia eest.

Eesti on väärt presidenti, kes orienteerub nii välis- kui sisepoliitikas.

Eesti on väärt aatelist, julget, ausat, tarka ja elukogenud presidenti.

Me leiame, et suursaadik Mart Helme oleks just selline president, ja kutsume valimiskogu liikmeid toetama tema kandidatuuri.

21. september 2016

Rait Erikson

Indrek Hargla

Markus Järvi

Brad Jurjens

Tajo Kadajas

Indrek Kalda

Helle Karis

Harri Kingo

Raimondo Laikre

Risto Laur

Tiiu Laur

Piia Paemurru

Jüri Pino

Toomas Rull

Emil Rutiku

Sven Sildnik

Tõnu Talve

Ants Taul

Triinu Taul

Jaak Valge

Veiko Vihuri

Lauri Viikna

Varro Vooglaid