Läänemaa abikassa on abivajajaid toetanud 22 000 euroga

Augustis tähistas oma seitsmendat sünnipäeva Läänemaa abikassa. MTÜ-l Läänemaa Abikassa on kaksteist liiget. Juhatuses on kolm liiget, nõukogus on üheksa liiget. Püsiannetajaid on abikassal 22, annetuskastidesse annetajaid aga sadu ja sadu inimesi. Annetuskastid asuvad Coopi kauplustes Haapsalus ja ka Rannarootsi keskuses.

Abikassa loomise idee tekkis 2009. aastal, masu ajal, kui inimeste elatustase hakkas oluliselt langema. Võiks küll arvata, et masu on lõppenud – kuid abivajajaid on siiski palju. Idee kohaselt oleks pidanud abikassa hakkama toimima nagu ühistuline kindlustusselts, paljude liikmetega. Nii see päris läinud ei ole, küll aga on abikassa kujunenud stabiilselt tegutsevaks maakonna heategevusorganisatsiooniks, kus annetaja leiab võimaluse taskukohaseks loobumiseks ja aidatakse kedagi abivajajat Läänemaalt. Ehk siis „inimeselt inimesele“, nagu ütleb meie tunnuslause.

Abikassal on mitu omapära. Kõigepealt – me väldime tüüpilist sotsiaalabi andmist ehk siis abikassa ei konkureeri kohaliku omavalitsusega ja riikliku sotsiaalsüsteemiga. Teiseks, me anname rahalist toetust. Kui abiorganisatsioonid vahendavad tihtilugu esemeid, toiduaineid vms, siis abikassa aitab reaalselt elektrivõla ära maksta, lastega seotud hädavajalikud kulutused kanda, hädavajalikku remonti teha vms. Elekter, üürivõlg, õpilaskodu üür, kütteseadme remont, soojustusmaterjal, elektriboileri soetamine jms – sellised on näited kuluartiklitest. Raha ei anta kellelegi kätte, vaid tasutakse firmade poolt esitatud arveid.

Kolmandaks, abikassa eelistab lastega peresid. Kanname hoolt selle eest, et lapsed vanemate ajutise häda tõttu kimbatusse ei satuks. Neljandaks – abikassa eeldab ja kontrollib, et abi saaja on ise tubli ja aktiivne oma probleemile lahendusi leidma. Viiendaks – me ei reklaami abi saajaid ega annetajaid, vaid toimetame nii diskreetselt kui võimalik.

Läbi aastate on abikassa eraldanud toetust 76 korral. Tavaliselt laekub abikassale avaldus kas abivajaja enda või siis ka kellegi teise poolt, kes inimese häda näeb. Kõigepealt suhtleb abivajajaga juhatus, ettepaneku toetuse eraldamiseks teeb nõukogu. Abikassa juhatuse liikmed, raamatupidaja, revident ja nõukogu liikmed teevad oma tööd tasuta. Abikassa aastakoosolekud toimuvad igal aastal juunikuus. Sel aastal koguneti 6. juunil. Tavaliselt korraldatakse liikmetele mõne Läänemaa sotsiaalobjekti külastus. Seekord kohtuti Läänemaa toidupanga ja Facebooki lehekülje „Heategevus Haapsalus ja Läänemaal“ esindajatega – vahetati kogemusi ja muljeid heategevusest Läänemaal.

Läänemaa abikassa nimel tänan väga meie tublit tegevjuhti Merike Nuudit, juhatuse ja nõukogu liikmeid, raamatupidaja Kaja Kausi ja revidenti Arnold Juhansit.

Väga suur tänu abikassa püsiannetajatele, aga ka ühekordse annetuse tegijatele ja neile, kes on pidanud võimalikuks annetuskasti kaudu ulatada abikäsi teisele Läänemaa inimesele.

Neeme Suur,

Läänemaa abikassa juhatuse esimees

Abikassa 7 aastat:

Sisse (€) Toetusteks Taotlusi Toetusi Maj. kulu

2009: 537 164 1 1 0

2010: 7476 3477 20 15 207 (suur kast)

2011: 2914 2748 15 10 651 (kodukas)

2012: 3121 4719 12 11 395 (väiksed kastid)

2013: 5110 3680 13 12 46

2014: 2713 2770 13 13 104

2015: 2753 4511 14 14 56