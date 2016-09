Restor ei tea mustast tööjõust midagi (2)

Lemmi Kann

Luksuskortereid Sadama tänaval ehitasid illegaalid. Foto: Arvo Tarmula

Restori juhatuse liige Arsi Kook ütles, et ei oska laupäeval Lääne Elus ilmunud loole Sadama tänava luksuselamut ehitavaist illegaalidest midagi lisada.

Politsei avastas koos maksu- ja tolliametiga, et Peeter Tishlerile ja Aarto Eiprele kuuluva elamu ehitusel kasutati ukrainlasi, kel puudus Eestis töötamiseks luba. Reedel jäi Kook Lääne Elule tabamatuks.

„Mul puudub igasugune info asja kohta. Meile ei ole selle reidi kohta tulnud ühtegi kirja ei politseilt ega maksuametilt, nii et ma ei saa parimagi tahtmise juures midagi juba ilmunud loole lisada,” ütles Kook esmaspäeval.

Alltöövõtjast ettevõtte nime ei soostunud Kook ütlema, väites, et neid on objektil mitu ja ta pole kindel, millisest täpselt jutt käib. Küll aga oli tal vestlus objektijuhiga. Viimaselt pärineb info, et alltöövõtjale pakuti renditööjõudu vahendava firma kaudu töötajaid ja lubati, et esialgu puudulikud paberid tehakse korda.

„Me üritame jõudu mööda ja pisteliselt ka ise kontrollida oma alltöövõtjaid, aga kõiki lihtsalt ei jõua,” nentis Kook.

Politseid ja MTA tuvastasid eelmisel neljapäeval Sadama 28 objektilt 11 kehtiva tööviisata ukrainlast, peale nende tegi veel neli meest tööd mustalt.

Haapsalu politseijaoskonna menetlusteenistuse vanem Vello Palmits ütles, et politsei tegi reidi ehitusobjektile neljapäeval. Palmitsa sõnul askeldas ehitusel 11 ukrainlast, kel polnud viisat Eestis töötamiseks. Kolmel neist puudus tööviisa sootuks. Palmitsa sõnul tehti neile ettekirjutus ja nad peavad 14 päeva jooksul Eestist lahkuma. Ülejäänul kaheksal mehel oli küll tööviisa, kuid töötamiseks Poolas, mitte Eestis. Neile vormistati väärteoprotokoll, millega määrati meestele trahv.

Maksuameti avalike suhete juht Rainer Laurits ütles, et peale 11 ukrainlase oli objektil veel neli meest, kes polnud kantud töötamise registrisse.

„Ma ei tea sellest tõesti midagi, see on ehitaja probleem,“ ütles Tishler reedel, kes politsei ja MTA reidist veel teadlik polnud, kui Lääne Elu talle helistas. „Ma ei oska seda praegu kuidagi kommenteerida. Pean ehitaja käest küsima, mis neil seal toimub. Nad peavad oma asjad korda ajama.“