Haapsalu noortevolikogu esimeheks valiti Viktor Romanov (1)

Kristjan Kosk

Viktor Romanov (vasakul) võtab Haapsalu noortevolikogu juhimise üle Rober Tibarilt (paremal). Foto: erakogu

Eelmisel pühapäeval kinnitati Haapsalu noortevolikogu istungil uueks esimeheks Viktor Romanov. Aseesimeheks valiti Dan Taidla ja sekretäriks Karl Edward Uibo, edastas Haapsalu linnavolikogu kantselei juhataja Elvi Puda.

Uute liikmetena võeti noortekokku vastu Ketrin Puskar, Jarita Maaria Rintamäki, Tailia Leer, Sten Raak, Viktor Romanov, Dan Taidla, Karl Edward Uibo, Maian Tohver, Elis Aksli, Viktoria Joonasing ja Ekke Alar Toomingas.

Isklike põhjuste ja gümnaasiumi lõpetamise tõttu astusid noortevolikogust välja Piia Tammeniit, Raido Valgenberg, Janelle Koel, Karoliina Huul, Laura Talve, Richard Urma, Ellinor Raudsepp ja endine esimees Roger Tibar.

„Loodan, et tulevane koostöö noortevolikogu ja linnavalitsuse vahel hakkab toimima sama hästi ja veel paremini kui see senini toimis ning, et noortevolikogu liikmeid kaasatakse senisest enam noori puudutavate teemade aruteludes ning sündmustel,” edastas Tibar.

Noortevolikogu istungid peetakse tavaliselt Haapsalu noorte huvikeskuses. Põhimääruse järgi peetakse istungeid vähemalt kord kuus ja need on avalikud.