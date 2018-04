Haapsalus tuleb noorte (eel)arvamusfestival

Haapsalu noortevolikogu eestvedamisel peetakse 16. juunil Haapsalus esimest korda noorte (eel)arvamusfestivali, mille tarvis hakatakse sellest nädalast Läänemaa inimeste ideid koguma.

Noorte (eel)arvamusfestival on osa augustis Paides toimuvast arvamusfestivalist. “Et arvamusfestivali lähiaastate eesmärk on toetada noorte hääle tugevnemist avalikus aruteluruumis, kaasasime tänavu Noorte Maapäeva delegaate festivali ideekorje hindamisse ning noorte TOP-30 arutelu valimisse,” teatas arvamusfestivali vabatahtlik Mari-Liis Koemets. Kuna noorte (eel)arvamusfestival toimub just Haapsalus, plaanitakse sellele luua ka kohalikku, Läänemaa kogukonna jaoks olulist aruteluala.

Selle nädala alguses alustatakse Haapsalu ja Läänemaa elanike seas kohaliku ideekorjega. Avaliku ideekorje eesmärk on koguda kokku sihtrühma jaoks olulised aruteluteemad, millest moodustada (eel)arvamusfestivali üks kolmest arutelualast.

“Noortel on aeg ärgata ja näidata, milline peaks Haapsalu olema tulevikus. Lisaks on meil kõigil oluline teha esimesi samme selle nimel, et noored ei koliks Haapsalust ära,” kirjeldas Haapsalu noortevolikogu esimees Karl-Edward Uibo (eel)arvamusfestivali olulisust Läänemaal.

Lisaks moodustavad [eel]arvamusfestivali programmi juba üle-eestilisest ideekorjest kogunenud ideed ning noorte katuseorganisatsioonide poolt korraldatavad arutelud.

Arvamusfestival on 10.–11. augustil Paides toimuv festival, mis toob kokku Eesti inimeste ja ühiskonna jaoks tähendusrikkad teemad, et luua arutlevat demokraatiat ja ühisloomes sündivaid lahendusi hindav Eesti. Festivalile on oodatud kõik, kellele lähevad korda Eesti heaolu ja areng.