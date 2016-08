Veterinaaramet tungis politsei saatel lauta

Kaie Ilves

Kuue sea asemel kasvab Tammejuure talu laudas nüüd 70 kana. Tammejuure perenanine Anita Kuusemaa on veterinaarametnike käitumisest nördinud. Eduard Lauri foto

Tammejuure talu Martna vallas pidi lõpetama kuue sea pidamise, sest seakatku vastased nõuded ei olnud täidetud.

Talu likvideeris kuus siga, mida peeti oma tarbeks. Talu peremees ja perenaine Teet ja Anita Kuusemaa on aga nördinud, kuidas veterinaarametnikud nendega käitusid, ja kaalusid esialgu koguni kohtusse pöördumist.

Juuli lõpus sõitsid Anita ja Teet Kuusemaa mõneks päevaks Hiiumaale puhkusele. Puhkuse esimesel päeval saabus kodustelt SMS, kus neile anti teada, et veterinaarametnikud tungivad koos politseiga sealauta, et kontrollida seakatkuvastaste nõuete täitmist. Kuusemaadele tehti ettekirjutus, et neil tuleb täita kõiki seakatku ajal kehtestatud nõudeid või seapidamine lõpetada. Viimast Kuusemaad tegidki, kuid nad pole rahul sellega, kuidas ametnikud nendega käitusid.

"Siin ei saa rääkida materiaalsest kahjust, vaid moraalsest kahjust. Kui oled pool aastat ette planeerinud puhkusel olnud vaid neli tundi ja seejärel saabub kodusolijatelt SMS sisuga "Politsei läheb veterinaarametnikuga lauta praegu, me ei saa midagi teha", siis millise tundega sa pead ülejäänud puhkuse veetma?!" ütles Tammejuure talu peremees Teet Kuusemaa.

Tammejure talus kasvas oma tarbeks kuus siga. Läänemaa veterinaarametnik Riina Mahla sõnul ei kasutatud laudas desomatte, ka ei vastanud nõuetele aed, mis oli ehitatud. Nõuete järgi peab sealauta ümbritsema aed, Tammejuure laudas oli lubatud ka aed, mis ümbritseb lauda ust, tingimusel, et lauda aknad on kinni. Riina Mahla sõnul olid aga lauda aknad lahti.

Desomatte laudas ei olnud. Tammejuure talu perenaise Anita Kuusemaa sõnul on aga tegemist mahetaluga, mis välistab desomattide paigaldamise. Kõiki muid nõudeid ta oma sõnul täitis. Ka oli Anta Kuusemaa väga häiritud sellest, et veterinaarametnikud sisenesid lauta katkise kaitseriietuse ja tavajalanõudega.

Riina Mahla sõnul ei vasta see tõele ja ametnikud vahetasid jalatsid enne lauta sisenemist.

Riina Mahla sõnul pole Läänemaa teiste seapidajate puhul politseid tulnud kasutada. Küsimusele, kuidas saaks mahetalus kasutada desomatte, vastas Riina Mahla: "Siis tuleb seapidamine lõpetada!"