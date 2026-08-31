Lääne Elu paberleht teisipäeval, 1. septembril

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Vormsi laevaliini vedaja hanget võib oodata vaidlustamine
Regionaal- ja põllumajandusministeerium teatas möödunud nädalal, et väikesaarte parvlaevaliinide uue vedaja hankel tegi parima pakkumuse Tuule Liinid OÜ. Praegu Vormsi, Kihnu, Manilaiu ja mandri vahelisi liine sõitev ning lisaks Saare- ja Hiiumaa vahelist ühendust pidava Kihnu Veeteede juhatuse liige Jaak Kaabel ütles Lääne Elule, et ettevõte kaalub hanke tulemuse vaidlustamist.
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