Lääne Elu paberleht teisipäeval, 1. septembril

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Vormsi laevaliini vedaja hanget võib oodata vaidlustamine

Regionaal- ja põllumajandusministeerium teatas möödunud nädalal, et väikesaarte parvlaevaliinide uue vedaja hankel tegi parima pakkumuse Tuule Liinid OÜ. Praegu Vormsi, Kihnu, Manilaiu ja mandri vahelisi liine sõitev ning lisaks Saare- ja Hiiumaa vahelist ühendust pidava Kihnu Veeteede juhatuse liige Jaak Kaabel ütles Lääne Elule, et ettevõte kaalub hanke tulemuse vaidlustamist.

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