Aasta õpetaja konkursil kandideerib 60 läänlast

Läänemaa aasta õpetajate vastuvõtt 2025.

Aasta õpetaja konkursil kandideerib haridus- ja teadusministeeriumi teatel ligi 1600 koolmeistrit, sh 60 läänlast.

Koolid said esitada oma õpetajaid 13 kategoorias. Kõige rohkem on esitatud Läänemaalt põhikooli aineõpetajaid (13). Aasta õppejõu kategoorias läänlasi ei ole. Kuus läänlast kandideerib elutööpreemiale (65 000 eurot).

Kõige rohkem esitati kandidaate Tallinnast, Harjumaalt, Pärnumaalt, Tartust ja Saaremaalt. Tihedaim on konkurents lasteaiaõpetajate ja põhikooli aineõpetajate kategoorias (vastavalt 283 ja 124 kandidaati).

Tulevast nädalast hakkab komisjon ankeete läbi vaatama. Võitjad kuulutatakse välja 10. oktoobril Tartus.