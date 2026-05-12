Lauri Matsulevitš: hindu tõstis aprillis enim kütus

Lauri Matsulevitš, Eesti Panga ökonomist. Foto: Eesti Pank

Tarbijahinnad kasvasid statistikaameti andmetel aprillis aastaga 3,4 protsenti. Kolmandik hinnakasvust tuli energiast, peamiselt kütustest. Mootorikütuste hindu hoidis endiselt kõrgena sõda Iraanis ning sellega seotud naftatoodete tarne- ja tootmiskatkestused Pärsia lahe piirkonnas.

Vedelkütustest on rohkem kallinenud diislikütus. Seda kasutatakse laialdasemalt ka muudes valdkondades peale maanteetranspordi ning Euroopa riikidele, sealhulgas Eestile on Lähis-Ida riikide tähtsus diislikütuse tarnijana viimastel aastatel kasvanud. Aprillis kallines diislikütus aasta võrdluses enam kui kolmandiku võrra. Ei Euroopa riikide enda tootmisvõimsus ega uued tarnekanalid ole Lähis-Ida tarnete vähenemist asendada suutnud. Bensiin, mille osakaal tarbijakorvis on diislikütusest suurem, maksis aprillis kümme protsenti rohkem kui mullu samal ajal.

