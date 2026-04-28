Juhtkiri: kuremure

Keset Nigula küla pesitsevaist kurgedest ühel avaldus mullu komme rünnata mõnda autot. Kindlasti oli sellel mingi põhjus – võibolla mõne autoga seotud, võibolla mitte. Aga igatahes on hirm selle ees, et kurg tema autot toksib, ajanud ühe külaelaniku sedavõrd ärevile, et ta on asunud linde vaenama ja nende pesa lõhkuma.

Lisaks on ta enda liitlaseks saanud vallavalitsuse ametniku, kes taotles kurepesa eemaldamiseks keskkonnaametilt luba. Keset kurgede pesitsusperioodi. Õnneks amet seda ei andnud.

Üks on asja moraalne, inimlik külg – mis on küll inimese mõttes, kes läheb linnu pesa lõhkuma? Lapselt küsitaks: kas sul oleks hea, kui keegi sulle nii teeks? Täiskasvanule on justkui