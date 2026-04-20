Tööstuse tn 2 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 14.04.2026 korraldusega nr 2-3/26-175 võeti vastu Tööstuse tn 2 kinnistu detailplaneering asukohaga Taebla alevikus. Planeeringu ala hõlmab Tööstuse tn 2 kinnistut (kinnisasi nr 2613332, katastritunnus 44101:001:2471, pindala 3499 m2, sihtotstarve tootmismaa). Detailplaneeringu projekt näeb ette planeeringualale uue kauplusehoone ehitusõiguse ja hoonestustingimused. Krundil olevad laohoone ja maapealsed rajatised kuuluvad lammutamisele. Parkimine on lahendatud omal kinnistul. Hoone tehnovõrkudega lahendamine nähakse ette ühisvee ja -kanalisatsioonivõrgust ning elektriliitumine olemasolevast liitumispunktist. Soojavarustus lahendatakse lokaalküttega. Detailplaneering koostatakse vastavuses Lääne-Nigula valla üldplaneeringuga ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.-16. maini 2026 vallavalitsuse tööajal Taebla vallamajas (Haapsalu mnt 6) ja valla veebilehel.

Väljapaneku kestel on võimalik esitada planeeringulahenduste kohta kirjalikke arvamusi. Detailplaneeringute materjalid on leitavad https://www.laanenigula.ee/detailplaneeringud#avalik-valjapanek .