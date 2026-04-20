Muusa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Kuula artiklit, 1 minutit ja 51 sekundit 0:00 / 1:51

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 14.04.2026 korraldusega nr 2-3/26-174 võeti vastu Muusa detailplaneering asukohaga Einbi külas / Enbys. Planeeringu ala hõlmab Suur-Muusa kinnistut (kinnisasi nr 2555532, katastritunnus 52001:005:1522, pindala 8,16 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Väike-Muusa kinnistut (kinnisasi nr 227532, katastritunnus 52001:005:1231, pindala 6,06 ha, sihtotstarve maatulundusmaa). Detailplaneeringu projekt näeb ette Väike-Muusa kinnistule kaks hoonestusala, millest ühele on planeeritud ühe eluhoone koos abihoonetega ning teisele puhkeküla ehitusõigus ja hoonestustingimused. Suur-Muusa kinnistule on määratud ühe teenindushoone ehitusõigus ja hoonestustingimused. Juurdepääs planeeringualale on planeeritud Sääsemetsa tee kaudu. Määratud on kommunikatsioonilahendused, keskkonnatingimused ja servituutide vajadus. Planeeritud on avalik pääs kallasrajale (jalgsi ja jalgrattaga) ja tuletõrje-veevõtukoht (kuivhüdrant) ning ette on nähtud olemasoleva kaldakindlustuse seadustamine. Detailplaneering koostatakse vastavuses Lääne-Nigula valla üldplaneeringuga ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub (koostatud on eelhinnang). Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04.-16. maini 2026 vallavalitsuse tööajal Noarootsi vallamajas (Pürksi keskus 9) ja valla veebilehel.