Lääne Elu paberleht neljapäeval, 12. märtsil

Kuula artiklit, 0 minutit ja 40 sekundit 0:00 / 0:40

EKRE alustas Haapsalust valimiskampaaniat

Aasta pärast toimuvate riigikogu valimiste kampaania sai Haapsalus avalöögi EKRE kõnekoosolekuga, kus esines perekond Helme: Helle-Moonika, Mart ja Martin.

Ministeerium teeb Vormsi laevaliini hankega uue katse

Uue hanke mandri ja Vormsi vahelise ning veel kahe teise laevaliini haldamiseks plaanib regionaal- ja põllumajandusministeerium lähiajal välja kuulutada.

May Aavasalu üllatab jälle

„Kas nägu on veel identiteet – või juba liides?” küsib kunstnik May Aavasalu Haapsalu kunstikooli galeriis teisipäeval avatud näitusel „Maskid ja profiilid”.