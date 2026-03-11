Lääne Elu paberleht neljapäeval, 12. märtsil

Kuula artiklit, 0 minutit ja 40 sekundit
EKRE alustas Haapsalust valimiskampaaniat
Aasta pärast toimuvate riigikogu valimiste kampaania sai Haapsalus avalöögi EKRE kõnekoosolekuga, kus esines perekond Helme: Helle-Moonika, Mart ja Martin.
Ministeerium teeb Vormsi laevaliini hankega uue katse
Uue hanke mandri ja Vormsi vahelise ning veel kahe teise laevaliini haldamiseks plaanib regionaal- ja põllumajandusministeerium lähiajal välja kuulutada.
May Aavasalu üllatab jälle
„Kas nägu on veel identiteet – või juba liides?” küsib kunstnik May Aavasalu Haapsalu kunstikooli galeriis teisipäeval avatud näitusel „Maskid ja profiilid”.
