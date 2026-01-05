Lääne Elu paberleht teisipäeval, 6. jaanuaril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 56 sekundit 0:00 / 0:56

Herjava elanikud tahavad ühisveevärki ja -kanalisatsiooni

224 Herjava küla elanikku andsid oma allkirja Haapsalu linnavalitsusele saadetud pöördumisele, millega soovivad nad külla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamist, sest Herjava vesi on reostunud. Mure vee ja kanalisatsiooniga ulatub Herjavas tegelikult kunagise Ridala valla aega. Pärast haldusreformi pole linnavalitsus probleemile leevendust leidnud.

Kampaania tõi Lääneranna valda 30 elanikku

Detsembri kahe viimase nädala jooksul registreeris end Lääneranna valla elanikuks 30 inimest, kellest igaühte on ootamas kingitus. Lühikese ajaga panid Lääneranna elanikud, ühendused ja ettevõtted uutele tulijatele kokku sadakond kingitust. Lääneranna vallavalitsuse liikme Henrik Raave sõnul on kolmandik üleskutse järel end valla elanikuks registreerunuist kingituse juba valinud.