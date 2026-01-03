Noorteorkester viis põhjamaist kultuuri Saudi Araabiasse

Läänemaa noorteorkester esines Saudi Araabias. Foto: erakogu

Haapsalu muusikakooli juures tegutsev Läänemaa noorteorkester käis Saudi Araabias kontserdireisil põhjamaist muusikakultuuri tutvustamas.

Riyadhis Al Fari rahvusvahelise kooli vast valminud saalis toimus kahel detsembripäeval kokku kolm kontserti. „Teisel ja kolmandal kontserdil oli 700‒800kohaline saal puupüsti rahvast täis. Ega esimesel kontserdil ka publikupuudust ei olnud,” ütles projekti üks juhte, orkestri üks eestvedajatest Kaur Nellis. Tema sõnul olid Läänemaa orkestri kontsert kõige esimene esinemine selles saalis üldse.

Kontserdikava sisaldas peale muusika veel pillide ja põhjamaise muusikakultuuri tutvustust.

Orkestri juht Lehari Kaustel, kelle kontaktidest projekt alguse sai, ütles, et ilmselt te