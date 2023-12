Haapsalu orkestri advendikontsert juhatab sisse jõuluaja

Haapsalu muusikakooli juures tegutsev orkester juhatab pühapäeval jõuluaja sisse advendikontserdiga, kus kõlavad nii jõululaulud kui ka Schuberti missa.

„Jõuluaja alguse tähistamine just Haapsalus on olnud minu jaoks alati märgilise tähendusega. Sel aastal tahtsime mõelda midagi, mis oleks teismoodi ja huvitav, et häälestada õigele jõululainele,” ütles Haapsalu orkestri dirigent Lehari Kaustel tänavuse advendikontserdi kohta. Tema sõnul on kõigil ümberringi väga kiire – maailmas toimub kummalisi asju ja meie riigis on inimesed pinges. „See, mida Haapsalu orkestriga teha saame, on püüda leida igapäeva kiirustamise kõrvalt üles need olulised asjad, mis on meile päriselt tähtsad olnud,” ütles Kaustel.

