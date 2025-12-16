Kirja saatmine läheb kallimaks

Kuula artiklit, 0 minutit ja 49 sekundit 0:00 / 0:49

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas läinud nädalal määruse, mille järgi läheb kirja saatmine tulevast aastast kallimaks.

Lihtkirja saatmine hakkab senise 1,5 euro asemel maksma 1,8 eurot ja ekspresskirja saatmine 2,6 euro asemel 3,1 eurot. Rahvusvaheliste kirjade ja postipakkide saatmine tõuseb ministeeriumi pressiteate kohaselt keskmiselt kümme protsenti.

„Postiteenuse hinnatõus ei tee seda Eesti Postile kasumlikuks, kuid aitab vältida puudujäägi süvenemist. Nimelt maksab kirja saatmine jätkuvalt rohkem, kui klient selle eest tasub. Tähtis on, et kirjade ja pakkide saatmine ning lehtede kojukanne oleks jätkuvalt tagatud igas Eestimaa nurgas,” ütles Terras pressiteate vahendusel.

