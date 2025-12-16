Nelise stipendiumid said Laasik ja Ojamu

Vehklemistreener Peeter Nelis (vasakul) ja Oliver Laasik. Foto: Juhan Hepner

Eesti rahvuskultuuri fondi juurde mullu loodud vehklemistreener Endel Nelise nimeline fond kuulutas Tallinnas Mustpeade majas peetud tseremoonial välja oma tänavused stipendiaadid. Kaks tuhandeeurost stipendiumi pälvisid Haapsalu vehklejad Oliver Laasik ja Rico-Janree Ojamu.

Endel Nelise poeg ja üks fondi asutaja Peeter Nelis rääkis äsja Thessalonikis meeste U23 vanuseklassis Euroopa karikaetapi võitnud Laasiku kohta, et noormees õpib praegu esimest aastat Tallinna tehnikaülikoolis ja ühtlasi on tema tulevikueesmärk jõuda epeevehklemises Eesti täiskasvanute koondisesse.

Teine stipendiaat on Endel Nelise lapselapselaps Rico-Janree Ojamu. Peeter Nelise sõnul on Ojamu äärmiselt pühendunud ja järjekindel. „Ta ei jäta mitte ühtegi treeningut vahele. Kõik teised teevad seda,” ütles treener.

Ojamu tuli novembri lõpus kadettide arve