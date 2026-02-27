Trynova võitis EM-il ka võistkondliku pronksi

Kuula artiklit, 2 minutit ja 49 sekundit
Eesti võistkond epeevehklemise 2026. aasta Euroopa meistrivõistlustel. Foto: Eesti vehklemisliit
Haapsalu vehklemisklubi En Garde vehkleja Julia Trynova sai Gruusias peetud juunioride epeevehklemise Euroopa meistrivõistlustel võistkondliku pronksmedali. Paari päeva eest sai Trynova juunioride EM-i individuaalturniiril samuti pronksi.
Turniiri esimeses matšis alistas Eesti naiskond 43:33 Valgevene. Seejärel oldi 45:39 üle Türgi vehklejatest. Veerandfinaalis alistati ülinapilt 41:40 Poola. Selle kohtumise viimases minimatšis tõi võidu Trynova.
Paraku tuli poolfinaalis tunnistada 45:30 Ukraina paremust. Pronksima
