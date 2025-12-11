Lääneranna otsib lammutamiseks maja

Kuula artiklit, 2 minutit ja 5 sekundit

Lääneranna vallal on aasta lõpuni aega otsustada, millised hooned lammutada, et riigi nullenergiameetmest eraldatud 2,8 miljoni eurone toetus kätte saada.

Esmaspäeval ametisse seatud vallavalitsuse liige Henrik Raave alustas oma tööd valla võimaluste selgitamisega. Ta ütles Lääne Elule, et sai kolmapäeval riigi tugiteenuste keskusest (RTK) suusõnalise kinnitus