Galerii: Haapsalu Herilased andsid kodupublikule lootust

Kuula artiklit, 2 minutit ja 36 sekundit
0:00 / 2:36
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 34
korvpall haapsalu herilased_malleliisaraigla (1)
Foto: Malle-Liisa Raigla
korvpall haapsalu herilased_malleliisaraigla (2)
Foto: Malle-Liisa Raigla
korvpall haapsalu herilased_malleliisaraigla (3)
Foto: Malle-Liisa Raigla
Artikkel jätkub peale reklaami
image_article
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Haapsalu Herilased andsid reedel kodupublikule küll lootust, kuid siiski kaotasid Haljala NGU-le 67:79.
„Mängupilt oli lubav, kogu aeg lubas, et tuleme, aga gramm jäi millestki puudu ja pallikaotusi oli palju,” ütles peatreener Jaanus Levkoi.
Mäng algas, nagu ikka Herilaste eduseisuga. Kolme minutiga läks kodumeeskond 7:1 juhtima, kuid siis said vastased hoo sisse. Kaks minutit
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam