Galerii: Haapsalu Herilased andsid kodupublikule lootust

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 34

Haapsalu Herilased andsid reedel kodupublikule küll lootust, kuid siiski kaotasid Haljala NGU-le 67:79.

„Mängupilt oli lubav, kogu aeg lubas, et tuleme, aga gramm jäi millestki puudu ja pallikaotusi oli palju,” ütles peatreener Jaanus Levkoi.

Mäng algas, nagu ikka Herilaste eduseisuga. Kolme minutiga läks kodumeeskond 7:1 juhtima, kuid siis said vastased hoo sisse. Kaks minutit