Politsei: Karusel oli liiklusõnnetus

25. novembril kell 17.41 toimus liiklusõnnetus Lääneranna vallas Karusel, kus libseduse tõttu põrkasid kokku 52aastase mehe juhitud Toyota ja Volkswagen, mille roolis oli 36aaastane naine.

Sündmuskohale saabunud päästjad tegelesid kiirabi saabumiseni kannatanutega ja reguleerisid liiklust. Volkswageni juht ja kaassõitjad, 3aastane poiss ja 5aastane tüdruk, toimetati haiglasse.

Sündmuse lõppedes puhastasid päästjad tee liiklusõnnetuse tagajärgedest.