Kuidas valmistuda Black Friday ehk musta reede 2025 kampaaniaks?

Foto: Shutterstock

Black Friday on aasta kõige oodatum ostupäev, mil hinnad langevad ja parimad pakkumised kaovad kiiresti. Eestis toimub Black Friday ehk must reede 2025 reedel, 28. novembril. See on ideaalne aeg planeerida jõulukingitusi ja kasutada ära eksklusiivseid allahindlusi, mida paljud e-poed ja füüsilised kauplused pakuvad. Kui soovid parimaid pakkumisi, tasub juba praegu uurida, millised brändid ja veebipoed hakkavad varakult oma sooduspakkumisi avaldama.

Artikkel jätkub peale reklaami

Mis teeb Black Friday 2025 eriliseks?

Must reede pole lihtsalt tavaline sooduspäev – see on ülemaailmne ostunähtus. Algselt Ameerika Ühendriikidest pärit traditsioon on levinud üle kogu Euroopa ja on nüüdseks väga populaarne ka Eestis. Black Friday 2025 puhul pakuvad paljud poed oma klientidele erihindu, tasuta kohaletoimetamist ja piiratud koguses kingitusi.

Erinevalt tavalistest allahindlustest kestavad Black Friday pakkumised sageli terve nädala või isegi kauem. Sageli korraldatakse “Black Week” ehk must nädal või “Cyber Weekend”, mis tähendab, et häid diile võib leida juba enne ametlikku reedet, näiteks Kingitus.ee, avaldavad oma musta reede pakkumised juba novembri alguses.

Parimad nõuanded, kuidas musta reede ajal nutikalt ostelda

Et mitte parimaid pakkumisi maha magada, tasub järgida mõnda lihtsat sammu:

Tee soovinimekiri. Mõtle juba varakult, mida tõesti vajad või mida tahad kinkida. Võrdle hindu. Vaata, kas allahindlus on tõeline või kunstlikult tekitatud. Jälgi oma lemmikpoode. Paljud e-poed avaldavad oma musta reede pakkumised juba novembri alguses. Tegutse kiiresti. Parimad tooted ja elamused müüakse välja juba esimeste tundidega.

Lisaks tasub jälgida uudiskirju ja sotsiaalmeediat, kus avaldatakse esimesed vihjed tulevaste kampaaniate kohta.

Kuidas eristada Black Friday pakkumisi tavalistest allahindlustest?

Musta reede ajal on sooduspakkumised tihti suuremad ja mitmekesisemad kui aasta teistel aegadel. Kui tavalised allahindlused pakuvad 10–20% soodustust, siis musta reede ajal võib leida tooteid ja teenuseid kuni 70% odavamalt. See kehtib nii elektroonika, moekaupade kui ka elamuskingituste puhul.

Kui soovid midagi erilist, tasub kindlasti vaadata, milliseid musta reede pakkumisi on loonud just elamusi ja kingitusi pakkuvad ettevõtted. Need on suurepärane võimalus kinkida midagi meeldejäävat – näiteks spaapuhkus, õhtusöök kahele või ekstreemne seiklus.

Kokkuvõte: ära maga maha musta reede 2025 pakkumisi!

Black Friday ehk must reede 2025 on aasta üks parimaid võimalusi teha nutikaid oste ja säästa samal ajal raha. Selleks, et leida parimad pakkumised, alusta ettevalmistusi varakult, loo oma ostuplaan ja jälgi lemmikpoodide uudiseid.

Kui otsid kingitusi või elamusi, siis vaata juba täna, mida pakub Kingitus.ee musta reede 2025 kampaanialeht – sealt leiad inspiratsiooni, suurepärased hinnad ja palju erilisi elamusi.