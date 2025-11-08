Hotelliehitajad solkisid viigi vee

Kuula artiklit, 2 minutit ja 2 sekundit

Haapsalu Hestia hotelli ehitajad pumpasid ehituse kaeveauku valgunud vee otse Väikesesse viiki. Liiva- ja savisegune ehitusvesi muutis viigi vee läbipaistmatuks ja kandis veekogusse juurde setteid.

Viigi ümber iga päev jalutava haapsallase sõnul käis sademevee pumpamine viiki kogu aeg. Vahepeal lasid ehitajad küll vett läbi settetankide, kuid pimeda saabudes suunasid pumbatoru ikkagi tankidest mööda otse viiki, rääkis ta.

Hestia spaahotelli laienduse projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtja on AS Oma Ehitaj