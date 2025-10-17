Lääne Elu paberleht laupäeval, 18. oktoobril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 45 sekundit 0:00 / 0:45

Haapsalu naised punuvad neljandat aastat varjevõrke

Kolme ja poole aastaga on Haapsalus võrkudeks punutud üle 8000 ruutmeetri mõrralina – ligi kümnendik sellest, mis sõja algusest peale Eestist Ukrainasse on saadetud.

Tauno Kütt – plekksepast pagariks

End plekksepast pagariks koolitanud ning Läänemaa ja Eesti aasta õppija tiitliga pärjatud Tauno Kütt avas Uuemõisas talusaaduste poe, kus hakkab pidama ka väikest pagarikoda.

Urmas Tingase kollektsioon täidab mitu tuba

Paliveres elav Urmas Tingas on pannud 23 aastaga kokku ühe kõige muljetavaldavama kollektsiooni Eestis kasutusel olnud lampraadiotest. Tema kollektsioonis on umbes 700 erinevat mudelit.