Läänemaa 4. klasside õpilased võtsid mõõtu ettelugemises

Ettelugemisvoistluse_osalejad_Foto_Hedi_Ainsar Ettelugemisvõistlusel osalenud lapsed. Foto: Hedi Ainsar Ettelugemisvoistluse_esikolmik_Nora_Johanna_Robert_Foto_Hedi_Ainsar Ettelugemisvõistluse esikolmik. Foto: Hedi Ainsar

Neljapäeval toimus Haapsalu lasteraamatukogus 4. klasside ettelugemisvõistluse Läänemaa eelvoor.

Parimaks ettelugejaks valis žürii särava ja humoorika esituse eest Johanna Kuhi-Thalfeldti Haapsalu linna algkoolist. Tema saab võimaluse esindada Läänemaad üleriigilisel lõppvõistlusel Tallinnas.

Esikolmikus oli hoogsalt ja kindlalt esinenud Robert Sarv Uuemõisa lasteaed-algkoolist ning Nora Õismaa Haapsalu põhikoolist. Neil õnnestus lugemisel anda edasi erinevaid karaktereid ning kirjanduspala meeleolu.

Eraldi leidis ära märkimist Oru k