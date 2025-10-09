Läänemaa 4. klasside õpilased võtsid mõõtu ettelugemises

Jaanus Kõuts, Lääne maakonna keskraamatukogu lasteosakonna juhataja

Ettelugemisvõistlusel osalenud lapsed. Foto: Hedi Ainsar
Kuula artiklit, 1 minutit ja 33 sekundit
0:00 / 1:33

Neljapäeval toimus Haapsalu lasteraamatukogus 4. klasside ettelugemisvõistluse Läänemaa eelvoor.

Artikkel jätkub peale reklaami

Parimaks ettelugejaks valis žürii särava ja humoorika esituse eest Johanna Kuhi-Thalfeldti Haapsalu linna algkoolist. Tema saab võimaluse esindada Läänemaad üleriigilisel lõppvõistlusel Tallinnas.

Esikolmikus oli hoogsalt ja kindlalt esinenud Robert Sarv Uuemõisa lasteaed-algkoolist ning Nora Õismaa Haapsalu põhikoolist. Neil õnnestus lugemisel anda edasi erinevaid karaktereid ning kirjanduspala meeleolu.

Eraldi leidis ära märkimist Oru k

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT