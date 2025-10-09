Politsei otsib Haapsalus juhtunud liiklusõnnetuste pealtnägijaid

Kuula artiklit, 1 minutit ja 1 sekundit 0:00 / 1:1

19. septembril kella 10–14 paiku toimus liiklusõnnetus Haapsalus Jaama tänav 7 läheduses parklas, kus seni tuvastamata sõiduk sõitis otsa parkivale mootorsõidukile Ford ja lahkus sündmuskohalt.

4. oktoobril kella 12 paiku toimus liiklusõnnetus Haapsalus, Tallinna maantee ja Tamme tänava ristmikul, kus punase fooritule tule ees pidurdanud sõiduautole BMW sõitis tagant otsa seni tuvastamata mootorsõiduk. Kuna kontakt oli õrn siis BMW juht õnnetust ei tundnud ning avastas kahju hiljem.

Õnnetuse asjaolude selgitamiseks palub politsei eelkõige õnnetuse põhjustanud sõidukijuhtidel, aga ka kõigil, kes juhtusid õnnetust pealt nägema, võtta ühendust Haapsalu politseijaoskonnaga telefonil 473 2845 või meilitsi andrus.kleeman@politsei.ee.