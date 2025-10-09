Kuula artiklit, 1 minutit ja 21 sekundit 0:00 / 1:21

ÖÖS ON INIMESI

Rakvere Teatri lavastus „Öörändurid” on lugu lihtsate inimeste igapäevasest olelusvõitlusest, hoolimisest, lähedusest, aga ennekõike võimalikkusest. Iiri näitekirjanduse elava klassiku Conor McPhersoni draamat kannab veendumus, et ka kõige suuremas hädas, viletsuses ja vaesuses õnnestub elu ikkagi rööbastele sättida. Rakvere Teater mängib etendust Haapsalu kultuurikeskuses esmaspäeval, 17. novembril kell 19.

Foto: Kalev Lilleorg

Pärast perele võõraks jäämist on Tommy sihi käest kaotanud. Ta elab oma onu juures, tuleb vaevu ots-otsaga kokku ja teeb kõikmõeldavaid juhutöid, kaaslaseks enamasti tema truu semu Doc. Päästnud tänavalt noorukese peksasaanud Aimee, tekib Tommys lootus, et kõik hea ei pruugigi veel läbi olla. Kuid mis tahes helged tulevikuplaanid seab peagi ohtu soovimatu külaline Aimee minevikust…

Näidendi, mis leiab üdini maisest üles killukese ebamaist, on lavastanud Üllar Saaremäe, mängivad Margus Grosnõi, Madis Mäeorg, Laura Niils, Tarvo Sõmer ja Rainer Elhi.

Foto: Kalev Lilleorg