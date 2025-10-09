Juhtkiri: vääriksid paremat

Lääneranna valla volikogu valimiste debatt Lihula kultuurimajas jättis tõsistest teemadest ja asjatundlikust moderaatorist, paljude teledebattide kogemusega Urmas Vainost hoolimata kohati tsirkuseetenduse mulje. Lauluvõistlus debati finaalis, kus kandidaadid pidi oma nimekirjade kohta kirjutatud laule hindama, oli ikka tõsine fopaa.

Lääneranna valla valija tuli debatile, üritades teada saada, kes kandideerijaist on parim teda järgmised neli aastat volikogus esindama, domineerima jäi aga meelelahutus. Raske öelda, kas see o