Galerii: Haapsalu Herilaste korvpallimeeskonna liikmed

Lääne Elu tutvustab nii Haapsalu Herilaste korvpallimeeskonna uusi kui ka staažikaid liikmeid.
Uued liikmed
Nikita Avdusenko (20) nr 15, mängujuht
Ukrainast pärit ja Jõhvis elaval Avdusenkol on kaks unistust. Ta soovib minna õppima Tallinna ülikooli BFMi audiovisuaalset meediat. Samal ajal on tal unistus saada professionaalseks korvpalluriks. Eelmisel aastal võ
