Lääne Elu paberleht neljapäeval, 18. septembril

Kalurid peavad müügipiirangut ülereguleerimiseks

Plaanitav seadusemuudatus keelab uuest aastast kaluritel eraisikutele üle kümne kilo kala korraga müümise, kalurid peavad mõtet ülereguleerimiseks.

Maal elamise päeval saab uudistada kümneid paiku

Laupäeval peetaval maal elamise päeval saab Läänemaal ja Lääneranna vallas külastada ligi 30 talu, seltsimaja, ettevõtet või muud maapiirkonnas tegutsevat asutust.

