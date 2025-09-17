Lääne Elu paberleht neljapäeval, 18. septembril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 32 sekundit
Kalurid peavad müügipiirangut ülereguleerimiseks
Plaanitav seadusemuudatus keelab uuest aastast kaluritel eraisikutele üle kümne kilo kala korraga müümise, kalurid peavad mõtet ülereguleerimiseks.
Maal elamise päeval saab uudistada kümneid paiku
Laupäeval peetaval maal elamise päeval saab Läänemaal ja Lääneranna vallas külastada ligi 30 talu, seltsimaja, ettevõtet või muud maapiirkonnas tegutsevat asutust.
