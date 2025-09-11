Fotovõistlus jäädvustab: rõngasrist ja legend Sitakoti Matsist

Kuula artiklit, 3 minutit ja 20 sekundit 0:00 / 3:20

30. septembrini toimuva ülemaailmse fotovõistluse Wiki Loves Monuments juba seitsmendat korda toimuv Eesti osavõistlus tõstab esile meie ajaloolised ehitised, mälestusmärgid ja objektid, mis on kantud kultuurimälestiste registrisse.

See ei ole pelgalt fotokonkurss, vaid ka missioon: jäädvustada ja talletada Eesti kultuurilugu, et see oleks kättesaadav nii praegu kui ka aastasadade pärast. Fotod laetakse Wikimedia Commonsi andmebaasi, kust need leiavad tee Vikipeediasse ja teistesse projektidesse üle kogu maailma.

Rõngasrist Kullamaa kirikuaias

Üks mulluse võistluse pilte kujutas Sitakoti Matsi rõngasristi – 1621. aastast pärinevat hauatähist Kullamaa kirikuaias. See on Eesti vanim kalmistul asuv dateeringuga rõngasrist, mis on tänapäevani säilinud

Paekivist, ažuurne ja laienevate otstega ladina rist, mille ülaosa läbib rõngas, on tunnistatud kunstimälestiseks ja võetud muinsuskaitse alla. Ristil on selgelt loetav kiri SITTA / KODT / MATZ ja aastaarv 1621.

Risti taha on peitunud huvitav legend. Teadaolevalt on see rohkem kui nelisada aastat tagasi püstitatud talupojale Sitakoti Matsile. Rahvapärimus räägib, et Mats oli suurekasvuline talupoeg, kes kogus põldude väetamiseks hobusepabulaid. Rukkikasvatus tõi talle jõukuse ja ta ostis end pärisorjusest vabaks. Tänutäheks kinkis ta Kullamaa kirikule kroonlühtri ja lunastas sellega haruldase õiguse saada maetud kirikuaeda.

Tema nime Sitakott seletatakse folklooris väetamisega, kuid selle tõepärasuses tuleb kahelda. Nimelt on ajaloolased leidnud varasemaid kirjapanekuid samanimelistest taludest juba 1505. aastal. Teise versiooni järgi võib hauakirja sõnum olla hoopis rannarootsi keeles tähendusega „Siin on Jumalas Mats“.

Nime päritolust olenemata on aga Sitakoti Mats piisavalt tähelepanuväärne isik, kelle mälestuseks seisab juba 404 aastat Kullamaa kirikaias omanimeline rist ja kellest kirjutab Vikipeedia.

Miks osaleda fotovõistlusel?

Wiki Loves Monuments fotovõistlus sai alguse 2010. aastal Hollandis ja on kasvanud ülemaailmseks ürituseks, kus osalevad tuhanded fotograafid.

Eestis toimus võistlus aastatel 2011–2015 ning uuesti 2024. aastal. Sel aastal on kõigil taas võimalus osaleda, tuues läbi kaamerasilma esile mõni mälestusmärk, ohvrikivi, hiiepuu, mõis, kirik või mõni muu ajalooline arhitektuuripärl.

Fotovõistluse pildid ei jää arvutikaustadesse peitu, vaid lähevad Wikimedia Commonsi vahendusel vabasse kasutusse. Iga foto on panus ühisesse teadmuse varamusse – see võib olla järgmise põlvkonna jaoks ainus visuaalne mälestus mõnest ehitisest, loodusmärgist või aegade jooksul kaduma läinud detailist. Võistlus on avatud kõigile, sõltumata vanusest või varasemast kogemusest. Üles võib laadida ka varem tehtud fotosid.

Rahvusvaheliseks finaali jaoks valitakse välja kümme parimat fotot. Lisainfo võistluse kohta on võistluse vikilehel et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Wiki_Loves_Monuments.