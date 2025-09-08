Lääne Elu paberleht teisipäeval, 9. septembril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 47 sekundit 0:00 / 0:47

Vormsi endine vallavanem registreeris valimisliidu

Vormsi endine vallavanem Maris Jõgeva (SDE) kandideerib valimisliidu Elujõuline Vormsi nimekirjas volikokku.

Koos Jõgevaga on valimisliidu moodustajaid neli: peale tema Vormsi vallavolikogu liikmed Madli Paulus ja Henry Timusk, kes neli aastat tagasi kandideerisid enim hääli saanud valimisliidu Avatud Vormsi nimekirjas, ning ettevõtjast naiskodukaitsja Veronika Isberg.

Vormsi uus sotsiaal- ja haridusjuht on Oivi Boyers

Teisipäevast alustab Vormsi valla sotsiaaltöö- ja haridusspetsialistina tööle Oivi Boyers.

Vormsi vallavanema Triin Lepa sõnul kandideeris kohale 13 inimest, neist enamik mandrilt.