Lääne Elu paberleht teisipäeval, 9. septembril

Vormsi endine vallavanem registreeris valimisliidu
Vormsi endine vallavanem Maris Jõgeva (SDE) kandideerib valimisliidu Elujõuline Vormsi nimekirjas volikokku.
Koos Jõgevaga on valimisliidu moodustajaid neli: peale tema Vormsi vallavolikogu liikmed Madli Paulus ja Henry Timusk, kes neli aastat tagasi kandideerisid enim hääli saanud valimisliidu Avatud Vormsi nimekirjas, ning ettevõtjast naiskodukaitsja Veronika Isberg.
Vormsi uus sotsiaal- ja haridusjuht on Oivi Boyers
Teisipäevast alustab Vormsi valla sotsiaaltöö- ja haridusspetsialistina tööle Oivi Boyers.
Vormsi vallavanema Triin Lepa sõnul kandideeris kohale 13 inimest, neist enamik mandrilt.
