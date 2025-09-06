Haapsalu pikendab parkimiskontrolli aega

Kuula artiklit, 1 minutit ja 55 sekundit
Haapsalu pikendas Europargiga parkimise kontrollimise lepingut oktoobri lõpuni. Esialgu pidid kontrolörid lõpetama 14. septembriga.
„Põhipõhjus on see, et Utilitase Lahe tänava remont lükkus septembrisse-oktoobrisse, kuigi alguses pidi toimuma aprillis-mais,” ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu.
Kuigi Lahe tänava remont algab tuleval esmaspäeval ja esialgu on liiklusele avatud üks sõidu
