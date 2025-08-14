Erkki Bahovski: avang Lõuna-Kaukaasias

Erkki Bahovski, kolumnist

Erkki Bahovski. Foto: erakogu
Kuula artiklit, 4 minutit ja 41 sekundit
Erkki Bahovski. Foto: erakogu

Läinud nädalavahetuse sündmustevoo varju – kui mõtleme Donald Trumpi ja Vladimir Putini peatsele kohtumisele Alaskal või Gaza sektorile – jäi Valges Majas sõlmitud eelrahulepe Aserbaidžaani ja Armeenia vahel. Rahusobitaja oli ei keegi muu kui Donald Trump.

Mida tähendab rahudeklaratsioon sisuliselt? Esmalt nn Trumpi koridori loomist. Zangezuri koridor loob ühendustee Kesk-Aasia vabariikide

