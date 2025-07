Maarja Palmik: kuhu arened, Haapsalu?

Haapsalu linnavalitsus on avalikustanud linna arengukava, milles sõnastatud visioon 2036. aastaks sisaldab muuhulgas väljendeid nagu „arenenud sotsiaalne ja tehniline taristu“, „moodne elukeskkond“ ning „keskkonnasõbralik ja pereväärtusi hoidev omavalitsus“. Kõik on ju kena, kuid arvestades, et linna rahakott on õhuke ning pole näha, et enamike arengukavas plaanit