Mati Mandel: kohanimed ei ole väärtusetud – neis on peidus ajalugu

Viimastel aastatel on täheldatav mitme ajaloolise kohanime asendamine või muutmine. Eriti sai see hoogu viimase haldusreformi ajal ja selle järel. Mitu ilmselt tagasi muinasaega ulatuvat külanime kaotati, liites nad lihtsalt teise külaga.

Muutma hakati isegi asutuste nimesid. Näiteks Lääneranna vallas ei ole enam Lihula gümnaasiumi, vaid on Lääneranna gümnaasium. Miks küll? Mille poolest see nimi nüüd pikaealisele ja tuntud Lihula koolile etem on?

Mis nimi see Lääneranna selline üldse on? Taolise nimega kohta pole Eestis kunagi varem olnud. Lääneranna on ka valla nimena täielik väljamõeldis. Kui oli vaja vallad ühendada, tulnuks lähtuda ajaloolistest kohanimedest ja nimeks valida juba 1211. aastast isegi Riias tuntud Lihula.

Kui see tõesti mingil allakirjutanule arusaamatul põhjusel ei sobinud, olnuks võimalik valida isegi Soontagana. Oli ju see meie