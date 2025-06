Mädanik muutis vaatetorni ohtlikuks

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) sulges külastajatele Martna kandis Rannajõel asuva vaatetorni, kuna torn on muutunud mädaniku tõttu ohtlikuks.

RMK Lääne-Eesti piirkonna külastusala juhi Marju Pajumetsa sõnul avastati torni ohtlikkus korralise ehitusliku auditeerimise käigus. „Korraline ehitustehniline auditeerimine tuvastas mitmel kandevkonstruktsiooni puidust osal pruunmädaniku, mis lagundab torni struktuuri ja vähendab tugevust,” ütles ta.

Pajumets lisas, et kahjustuste ulatust hinnati selliseks, et vaatetorni kasutada ei ole enam ohutu.

Rannajõe puidust vaatetorn on 22 aastat vana, ehitatud aastal 2003. See on Läänemaa vaatetornidest ainus, kuhu pääsesid ratastoolis inimesed, kui neil oli saatja abiks. Pajumets ütles, et 2021. aastal remontis RMK vaat