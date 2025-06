Galerii: aasta lõpuks on pool päikesepargist paigas

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 17

DCIM105MEDIADJI_0125.JPG Rehemäe päikesepark. Foto: Urmas Lauri DCIM105MEDIADJI_0127.JPG Rehemäe päikesepark. Foto: Urmas Lauri DCIM105MEDIADJI_0129.JPG Rehemäe päikesepark. Foto: Urmas Lauri Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Sunly loodab Rehemäele rajatavas päikesepargis tänavu paigaldada vähemalt pooled päikesepaneelid. Kogu park peab valmis saama 2027. aastal.

„Läheb enam-vähem plaanipäraselt, oleme ajagraafikus,” ütles Sunly projektijuht Marek Sakk Lääne Elule. „Enamik auru läheb praegu vaiade rammimisele.”

Sunly kasutab Rehemäel uudset tehnoloogiat. Päiksepaneelid on üheteljelisel pöördraamil, mis tähendab, et need järgivad päikese suunda, tagamaks paremat tootlikkust ho