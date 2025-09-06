Priit Lepasepp: 85 protsenti Eesti elektrist võiks tulla tuulest ja päikesest

Taastuvenergiaettevõtte Sunly asutaja ja tegevjuht Priit Lepasepp on seda meelt, et tuule- ja päikeseparkide planeerimisel unustatakse ära kogukonnaga suhtlemine.

Haapsalust pärit Priit Lepasepp on kuus aastat juhtinud taastuvenergiafirmat Sunly, mis ehitab nüüd Ristile üht Baltimaade suurimat päikeseparki.

Sunly pole aga Lepasepa ainus lapsuke, ta on ka tulundusühistu Tuleva üks asutajaid. Tuleva lõid 22 ettevõtjat, rahanduseksperti ja ühiskonnategelast vastukaaluks pankade kalleile pensionifondidele. „On näha, kuidas asi areneb. Mul on hea meel, et olen saanud sellesse panustada,” ütles Lepasepp.

Hariduse poolest on Lepasepp hoopis jurist – pärast Haapsalu gümnaasiumi lõpetamis