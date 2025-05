Täna algas mobiiliga hääletamise avalik testimine

Kuula artiklit, 3 minutit ja 30 sekundit 0:00 / 3:30

Tänasest kuni neljapäevani viivad Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) ja riigi valimisteenistus läbi telefonidele arendatud e-hääletamise rakenduse prototüübi avaliku testi, mis algab täna kell 9.00 ja lõpeb 22. mail kell 20.00. Valijarakenduse prototüübid iOS ja Androidi operatsioonisüsteemiga mobiilseadmetele on kättesaadavad valimised.ee lehel.

Telefoniga e-hääletamise testimine on avatud kõigile alates 15. eluaastast, vajalik on elektroonilise identiteedi olemasolu ja mobiiltelefon, millel on iOS-i või Androidi tarkvara- ja turvavärskendustega operatsioonisüsteem. Isikutuvastus ja valiku allkirjastamine valijarakenduses toimub ID-kaardi, Mobiili-ID ja Smart-ID kaudu.

Valijarakenduse prototüübid iOS ja Androidi operatsioonisüsteemiga mobiilseadmetele teeb riigi valimisteenistus testimiseks kättesaadavaks täna hommikul kell 9.00 veebilehel www.valimised.ee ning on kättesaadavad kuni 22. mai kella 20.00.

Seejuures testitakse kahte erinevat paigaldusviisi. Android operatsioonisüsteemiga seadmetesse tuleb rakenduse paigaldusfail valimised.ee veebilehelt alla laadida. Kui seadme kasutaja ei ole varem rakendusi otse veebilehelt ehk väljaspool rakenduste poodi telefoni paigaldanud, võib telefon kasutajat paigaldamise eest hoiatada ja paluda seadetes lubada tundmatutest allikatest rakenduse paigaldamist. Pärast rakenduse allalaadimist saab loa tagasi võtta. Rakendus on soovitatav alla laadida Wi-Fi-võrgus.

iOS operatsioonisüsteemiga seadmetesse toimub rakenduse laadimine valimised.ee lehelt rakenduste poe lingi kaudu.

Mobiiltelefonidele arendatud rakendus töötab valija jaoks täpselt samamoodi nagu arvutisse paigaldatav valijarakendus, mis on e-hääletajatele tuttav olnud juba 20 aastat.

Testhääletusel avaneb võimalus rännata ajas tagasi Eesti ajalukku ja valida üks tähenduslik sündmus, millest soovitakse osa saada. Selleks tuleb vastata ühele küsimusele, millel on kaheksa vastusevarianti – valida saab neist vaid ühe. Küsimus „Kui Sul oleks võimalik minna tagasi Eesti ajalukku, siis millisest sündmusest tahaksid osa saada?“ pakub igale eestlasele huvi ning toob esile meie ühise mineviku mitmekesisuse ja tähenduslikkuse.

Hääle kohalejõudmise kontrollimiseks kasutada teises nutiseadmes mobiilirakendust “EH kontrollrakendus” ja skaneeri sellega pärast hääletamist valijarakenduses kuvatavat QR-koodi.

Testijatele kuvatakse pärast valiku tegemist link tagasisideküsitlusele, kus saab jagada oma kogemust rakenduse kasutamise kohta. Tagasisideküsitlus on testimise ajal kättesaadav ka valimiste veebilehel valimised.ee.

Avaliku testimise eesmärk on kontrollida rakenduse töökindlust, kasutusmugavust ning häälte kogumisteenuse toimimist. Testimine on arenduse loomulik osa ning selle käigus võivad ilmneda ka tõrked, mis kaardistatakse ja parandatakse.

Testimine on vajalik ka selleks, et valimiste korraldajad saaksid otsustada valijarakenduse mobiiltelefonides kasutuselevõtu üle. Testimise järel hindab Vabariigi Valimiskomisjon lahenduse vastavust valimiste seadustele ja põhiprintsiipidele ning otsustab, kas seda on võimalik valimistel kasutada.

Kõik juhised mobiiliga hääletamiseks on üleval valimised.ee lehel.