Peamised põhjused, miks domeeninimi tuleb registreerida pikaks ajaks

Planeerides veebilehekülje loomist, tuleb mõelda ka sellele eelnevatele sammudele ehk sobiva domeeninime valimisele ja registreerimisele. Oluline on teada, et domeeni ühekordne registreerimine ei taga selle olemasolu igaveseks ajaks, vaid perioodiks, mille valisid seda tehes. Miks registreerida domeen kohe mitmeks aastaks?

1. Domeeninime pikendamata jätmisel ei tööta veebileht ja e-postkastid

Tasub teada, et kui juhtub olukord, kus on kahe silma vahele jäänud domeeni pikendamine, siis selle aegumisel ei toimi ka enam veebileht ise. Samuti sellega seotud e-postkastid. Registreerides kohe pikemaks perioodiks, tagad selle, et nii kiiresti ei jää pikendamine kahe silma vahele ja leht toimib ilma suuremate tõrgeteta mitu aastat järjest. Domeeni registreerimiseks, aga ka VPS ehk virtuaalse privaatserveri valimiseks pöördu Host.ee keskkonda, kus saad teha kõik vajalikud toimingud oma veebilehe üles seadmiseks.

2. Pikendamata domeeninime võib osta endale konkurent

Jättes domeeni pikendamata, muutub see kättesaadavaks kõigile, ka sinu konkurentidele. Seega saab igaüks endale selle registreerida, mis tulemusel jääd sina sellest ilma. See on teine oluline põhjus, miks kohe eelistada registreerimisel pikemat perioodi ja alati pidada meeles, et domeeninimi tuleb õigel ajal pikendada. Domeenist ilmajäämise korral ei pruugi selle tagasi ostmine olla võimalik, kui uus omanik ei ole valmis seda tagasi müüma.

3. Pikem registreerimisperiood võrdub soodsam hind

Alustades domeeni registreerimisega, võib lühiajaline registreerimine tunduda küll parema hinnaga, aga kokkuvõttes see seda pole. See tähendab seda, et enamikel juhtudel on soodsam registreerida domeen kohe pikemaks ajaks ja selle kulu tuleb ühe aasta kohta madalam. Samuti tuleb alati meeles pidada seda, et teenuste hinnad võivad aasta jooksul muutuda ja järgmisel aastal tuleb maksta domeeni pikendamise eest rohkem.

4. Iga-aastane domeeni pikendamine kulutab tarbetult sinu aega

Iga-aastase pikendamisega seoses on oluline meeles pidada, et seda tuleb teha õigeaegselt. Samuti tuleb igal aastal korrata pikendamisega seotud tegevusi, mis kulutavad asjatult sinu aega. Pikaajalise registreerimisega jäävad iga-aastased toimingud ära ja selle arvelt saab tegeleda millegi muu olulisega.

Google arvestab domeeni autoriteetsust ja registreerimisperioodi

Otsingumootoritele optimeerimine on pikaajaline ja keeruline töö. Heade positsioonide saavutamiseks tuleb arvestada väga paljude faktoritega, aga üheks faktoriks, mida saab kergelt mõjutada, on lehe registreerimisaja pikkus. Seega on pikaajalised lehed Google’i silmis usaldusväärsemad ja võivad paremini saavutada soovitud tulemusi.

Domeeninime registreerimisel soovitame kaaluda pikaajalise ja lühiajalise registreerimise eeliseid ning puuduseid ja võtta vastu kaalutletud otsus. Host.ee on sulle abiks, kui on vaja domeeninimi registreerida. Uuri võimalusi nüüd!