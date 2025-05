Galerii: Grossi pood Lihulas avatakse paari nädala pärast

Lihulasse toidukauplust ehitav OG Elektra avab poe 6. juunil.

Uude hoonesse tuleb lisaks toidupoele ka Südameapteek. Uues poes saab tööd umbes 20 inimest ja kaupluse ehitus läheb maksma hinnanguliselt kaks miljonit eurot.

Lihulas on praegu kolm toidukauplust – Coopi pood, Meie toidukaupade pood ja erapood Kõhurõõm. Rajatava Grossi poe naabruses pisikest Kõhurõõmu poodi pidav Lydia Truumees ütles, et uue poe tulekut ta ei pelga. Vastupidi, ta ootab seda. „Väga tore! Ma nii ootan, et see valmis saaks,” ütles Truumees veebruaris Lääne Elule.

